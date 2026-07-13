Fietser geschept door auto, bestuurder botst daarna tegen boom

Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Oosterhout. De fietser werd rond drie uur geraakt door een auto aan de Wilhelminakanaal-Zuid. Daarna botste de bestuurder tegen een boom.

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Door de klap brak de fiets in meerdere stukken. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer.

De fietser is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Weg tijdelijk afgesloten

De straat werd na het ongeluk tijdelijk afgezet voor verkeer. Zowel de fiets als de auto liepen flinke schade op. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.