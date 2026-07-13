Fatale cafébrand Bangkok: Jeremie zag verbrande mensen uit café komen
Eindhovenaar Jeremie Besson was zondagnacht ooggetuige van de fatale cafébrand in Bangkok. Hij liep kort nadat de brand was uitgebroken langs het café en zag hoe hulpverleners gewonde slachtoffers maar ook overledenen uit het gebouw haalden. “Wat ik daar zag, was echt heftig", vertelt hij aan Omroep Brabant.
Bij de grote brand kwamen 27 mensen om het leven en raakten minstens 63 mensen gewond.
Jeremie was zondag net gearriveerd in Bangkok, samen met zijn gezin. Voordat hij naar bed ging, liep hij nog even een rondje buiten het hotel. Een halfuur voordat de brand uitbrak kwam hij al langs het café. Tegen de NOS vertelde hij eerder: “Ik dacht nog: dat ziet er gezellig uit. Het was lekker druk binnen."
Toen hij even later terugliep, bleek de sfeer totaal omgeslagen. “Ik was er net toen de eerste hulpdiensten aan kwamen. Wat ik daar zag was echt heftig", vertelt hij. "Ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald. Sommige werden gewikkeld in folies in ambulances afgevoerd. En de overleden slachtoffers werden in witte doeken gewikkeld en op de stoep neergelegd."
Al snel waren enorm veel hulpdiensten aanwezig op de plek van de brand. "Alles gebeurde eerst voor iedereen zichtbaar en na een halfuur werden er witte schermen geplaatst, waar de overleden slachtoffers werden geïdentificeerd. Overal stonden gechoqueerde mensen."
Verwoestende brand in café in Bangkok
De brand brak zondag kort voor middernacht lokale tijd uit in een café in het district Lat Phrao in Bangkok. Al snel sloeg een enorme vlammenzee uit het pand.
Op het moment dat de brandweer arriveerde, zaten nog veel mensen in het gebouw. Het vuur had zich over de hele locatie verspreid. Na ongeveer 35 minuten was de brand volgens de autoriteiten onder controle.
Onder de dodelijke slachtoffers zijn achttien vrouwen en negen mannen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.