Fatale cafébrand Bangkok: Jeremie zag verbrande mensen uit café komen

Eindhovenaar Jeremie Besson was zondagnacht ooggetuige van de fatale cafébrand in Bangkok. Hij liep kort nadat de brand was uitgebroken langs het café en zag hoe hulpverleners gewonde slachtoffers maar ook overledenen uit het gebouw haalden. “Wat ik daar zag, was echt heftig", vertelt hij aan Omroep Brabant.

Jeremie was zondag net gearriveerd in Bangkok, samen met zijn gezin. Voordat hij naar bed ging, liep hij nog even een rondje buiten het hotel. Een halfuur voordat de brand uitbrak kwam hij al langs het café. Tegen de NOS vertelde hij eerder: “Ik dacht nog: dat ziet er gezellig uit. Het was lekker druk binnen."

Toen hij even later terugliep, bleek de sfeer totaal omgeslagen. “Ik was er net toen de eerste hulpdiensten aan kwamen. Wat ik daar zag was echt heftig", vertelt hij. "Ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald. Sommige werden gewikkeld in folies in ambulances afgevoerd. En de overleden slachtoffers werden in witte doeken gewikkeld en op de stoep neergelegd."

Al snel waren enorm veel hulpdiensten aanwezig op de plek van de brand. "Alles gebeurde eerst voor iedereen zichtbaar en na een halfuur werden er witte schermen geplaatst, waar de overleden slachtoffers werden geïdentificeerd. Overal stonden gechoqueerde mensen."