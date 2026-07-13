Grote brand in loods met beelden, veel schade

Een flinke brand heeft maandagmiddag veel schade aangericht aan een loods aan de Ledeboerstraat in Tilburg. In het pand stonden beelden opgeslagen. De hitte was zo groot dat een koepel uit het dak smolt. Bij de brand kwam veel rook vrij.

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De brand zorgde voor flinke schade aan de loods. Op beelden is te zien dat de dakkoepel door de hitte is gesmolten. Het is niet duidelijk hoeveel schade de beelden in de loods hebben opgelopen.

Twee mensen die bij de loods aanwezig waren, kwamen met de schrik vrij. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Oorzaak nog onbekend

Brandweerlieden wisten het vuur onder controle te krijgen en verdere uitbreiding te voorkomen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.