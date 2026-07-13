Roy ziet zijn eigen gezicht terug op Tinder: 'Jij bent toch verloofd?'

Hij was verloofd en toch stond zijn gezicht op een datingapp. Een onbekende gebruikte de profielfoto's van de Eindhovense Roy van der Wens om maandenlang vrouwen te misleiden. Jaren later bleek de man achter het nepaccount de bruidegom te zijn van een bruiloft die Roy zelf als trouwfotograaf had vastgelegd.

Eind mei 2020 krijgt Roy een opvallend bericht van een vriendin: "Wat doe jij op Tinder? Je bent verloofd!" Zij was op de datingapp een profiel tegengekomen met zijn foto's, maar onder een andere naam. Al snel ontdekt Roy dat hij te maken heeft met een 'catfish': iemand die zich online voordoet als een ander om vrouwen te benaderen, en daarbij gebruikmaakt van andermans foto's.

"Ik ben verliefd op je, maar besef me nu dat jij dit niet bent."

Roy probeert het nepaccount te laten verwijderen. "Het is vervelend dat iemand zomaar mijn foto's gebruikt." Het heeft zelfs gevolgen voor zijn relatie die op de klippen loopt. "Dat kwam niet alleen doordat mijn vriendin dacht dat ik achter haar rug om op zoek was naar dates, maar het speelde wel mee." Hij wil dat de vreemdeling stopt met het gebruiken van zijn foto's, maar het bedrijf achter Tinder helpt hem niet en ook bij de politie komt hij niet verder. Ondertussen blijft hij berichten ontvangen van vrouwen die denken dat ze al weken met hém aan het chatten zijn.

Is zo'n nepprofiel strafbaar? Wie zich online anders voordoet, pleegt niet automatisch een strafbaar feit. Gebruikt iemand daarbij zonder toestemming de naam of foto's van een ander, dan kan wél sprake zijn van identiteitsfraude. Ook kunnen andere strafbare feiten een rol spelen, zoals oplichting, smaad of laster. De politie adviseert om eerst zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, zoals screenshots, de profielnaam en de URL van het account. Meld het nepprofiel vervolgens bij het platform. Wil je aangifte doen, verwijder het profiel dan niet meteen, omdat belangrijk bewijsmateriaal verloren kan gaan. Tinder zelf probeert nepprofielen (ook wel catfishes genoemd) tegen te gaan. Personen kunnen een blauw vinkje op hun profiel krijgen om te laten zien dat ze echt zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Om die te krijgen moeten ze een korte video van hun gezicht uploaden en een foto van een geldig identiteitsbewijs.

Opeens wordt het stil, maar een jaar later krijgt Roy opnieuw een bericht van een vrouw. Ik ben al weken verliefd op je, maar ik besef nu dat jij dat niet bent, schreef ze hem. Ze had maandenlang contact gehad met de man achter het nepaccount, maar begon te twijfelen. Via een omgekeerde zoekopdracht op Google kwam ze uit op de website van Roy als trouwfotograaf.

De vrouw blijkt nog met de catfisher in contact te zijn en neemt een telefoongesprek met hem op. Daaruit blijkt dat de man uit Deurne komt en dat de stem van de man duidelijk te horen is.

Trouwfotograaf Roy werd slachtoffer van identiteitsfraude (foto: Roy van der Wens).

Toevallig had Roy kort daarvoor zelf een vrouw leren kennen uit die buurt. Samen besloten ze uit te zoeken wie achter het catfishen zit. "Zij kende een man die getuige was geweest op een bruiloft die ik had gefotografeerd. Ze liet hem de geluidsopname horen." Hij herkende de stem meteen. "Al na een paar seconden zei hij: "Verdorie, dat is de bruidegom!"" De man bleek ongeveer een maand na zijn eigen huwelijk het nepaccount op Tinder te hebben aangemaakt. "Hij gebruikte dus de profielfoto's van de fotograaf die zijn bruiloft had vastgelegd. Dat is toch bizar?"

"Ik vind het eng dat een volwassen man zoveel moeite doet om mensen voor de gek te houden."

Het onderzoek levert uiteindelijk ook iets moois op. "Met de vrouw met wie ik op onderzoek uit ging, ben ik later getrouwd." Tijdens wandelingen met hun honden bedachten ze allerlei theorieën over wie het kon zijn. "We werden verliefd op elkaar. Blijkbaar heeft een vervelend verhaal soms een zilveren randje." Roy vond het vervelend dat zijn foto's werden misbruikt, maar hij maakte zich vooral zorgen over de dader. "Ik vind het eng dat een volwassen man zoveel moeite doet om mensen voor de gek te houden. Waar ligt voor zo iemand de grens? Wat als hij verder gaat dan alleen chatten?" Daarom stapte hij opnieuw naar de politie. "Juridisch kon ik er weinig mee, maar ik vond wel dat de politie moest weten dat deze man bestond." Na een zogenoemd stopgesprek lijkt de dader de foto's niet meer te gebruiken.

"Een excuus omdat je bent betrapt, voelt voor mij niet als oprechte spijt."