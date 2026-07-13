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Woning in Dongen drie maanden dicht na vondst drugs en illegale prostitutie

Vandaag om 17:37 • Aangepast vandaag om 18:26
Foto: Omroep Brabant
Foto: Omroep Brabant

Een woning aan de Hoge Ham in Dongen moet drie maanden dicht. Dat heeft burgemeester Hans Slagboom besloten nadat tijdens een controle hard- en softdrugs zijn gevonden. Ook bleek er sprake van illegale prostitutie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De controle is op 5 juni uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam (BIT), een samenwerking van verschillende overheidsdiensten zoals gemeente, politie en andere inspectiediensten. Bij de controle zijn onder meer 142,2 gram MDMA, GHB, hennep en hasj gevonden. Volgens de gemeente gaat het om een hoeveelheid die wijst op drugshandel.

Burgemeester grijpt in
Burgemeester Hans Slagboom heeft daarom besloten de woning aan de Hoge Ham 168a voor drie maanden te sluiten. Dat mag op grond van de Opiumwet wanneer in een pand drugs worden gevonden die bedoeld lijken voor handel.

Volgens de gemeente zorgen drugshandel en illegale prostitutie voor risico's in de buurt en de openbare orde.

'Bewoners moeten zich veilig voelen'
Met de sluiting wil de gemeente duidelijk maken dat dit soort activiteiten niet worden geaccepteerd.

"Wanneer een pand wordt gebruikt voor criminele activiteiten, dan treden wij daar tegen op. Bewoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun straat en buurt", laat burgemeester Slagboom weten.

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