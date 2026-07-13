Corona-relschoppers en ontsnapte aap nog altijd vrij: dit gebeurde vandaag

Relschoppers tijdens de coronarellen draaien niet meer op voor schade in onder andere Eindhoven en de ontsnapte aap uit de Beekse Bergen is nog steeds niet gevangen. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Relschoppers die tijdens de coronarellen in 2021 voor honderdduizenden euro's schade aanrichtten, hoeven de Staat niet meer terug te betalen. Minister David van Weel stopt met de terugvordering omdat de kosten (minimaal 50.000 euro) niet opwegen tegen de te verhalen schade van 228.150 euro. Het Openbaar Ministerie probeerde eerder tevergeefs de schadebedragen te koppelen aan daders. Gemeenten als Eindhoven gaan wel zelf door met het verhalen van schade. Lees hier het hele verhaal:

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Drinkwaterbedrijf Brabant Water waarschuwt voor piekmomenten in het watergebruik door de warmte en veel thuisblijvende inwoners. Hoewel een tekort aan drinkwater niet dreigt, is het een uitdaging om iedereen tijdens drukke momenten van water te voorzien. Afgelopen weekend gold code geel. Het bedrijf roept op vooral korter te douchen - elke minuut scheelt zo'n zeven liter - en de tuin alleen 's avonds te sproeien in plaats van overdag. Check het hier

De nieuwe competitie-indeling van de KNVB voor weekendvoetbal zorgt voor teleurstelling bij amateurclubs. VV Cuijk moet als enige zaterdagclub dertien keer op zondag uitspelen, terwijl veel spelers door werk en gezin juist niet beschikbaar zijn op zondag. Ook RKVV JEKA uit Breda klaagt: in plaats van de beloofde balans tussen zaterdag en zondag spelen ze zestig procent van de wedstrijden op zaterdag. Veel clubs missen bovendien de derby's tegen buurtgenoten. Hier lees je hun verhaal:

De 47-jarige Jaouad W., jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot dertien jaar en acht maanden cel voor zijn rol bij twee liquidaties. De rechtbank acht bewezen dat W. medeplichtig was aan de moorden op Mohammed Alarasi in Amersfoort en Rinus Moerer in Steenbergen, beide in 2014. Voor drie andere moorden werd hij vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank hield rekening met een eerdere celstraf. Lees zijn verhaal hier:

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