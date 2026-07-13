Auto slaat over de kop, bestuurder heeft engeltje op zijn schouder

Een gigantische klap op de Ringbaan-Oost in Tilburg, maandagavond. Een bestuurder verloor de macht over het stuur, belandde op zijn kop en kwam vlak voor de voordeur van een huis tot stilstand. Wonderbaarlijk genoeg hoefde de bestuurder niet naar het ziekenhuis.

De crash gebeurde rond kwart voor zeven 's avonds vlakbij het kruispunt met de Wagenaarstraat, dat meldt Omroep Tilburg . De bestuurder raakte eerst twee andere auto’s, waarna zijn Nissan op het dak tot stilstand kwam op het fietspad.

Bestuurder komt met de schrik vrij

De man kwam op eigen kracht uit zijn auto, die zwaar beschadigd raakte en een wiel verloor. Nadat hij door het ambulancepersoneel was gecontroleerd, liep hij zelfstandig een huis binnen om schadeformulieren in te vullen. Op een bebloede broek en een verband om zijn arm na kwam hij er wonderwel goed vanaf.

Een berger kwam ter plekke om de auto weg te takelen, al ging dat niet zonder slag of stoot. Om de takelwagen de nodige ruimte te geven, werd een deel van de Ringbaan-Oost tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Buurt kijkt toe

Het ongeluk trok het nodige bekijks van omwonenden, die vanaf de stoep toekeken hoe de auto werd weggetakeld.