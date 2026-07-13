Twee meiden schieten te hulp en halen man uit recreatieplas in Helmond

Een man is maandagavond door omstanders uit recreatieplas Berkendonk in Helmond gehaald. Volgens getuigen gaf de man aan dat hij problemen had, waarna twee jonge meiden direct in actie kwamen.

Een van de meiden ging het water in en hielp de man samen met andere aanwezigen naar de kant. Op het strand verleenden omstanders eerste hulp totdat de hulpdiensten arriveerden.

Meiden opgevangen door politie

De man is door ambulancepersoneel nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Hij was op dat moment aanspreekbaar.

De twee meiden die een belangrijke rol speelden bij de redding zijn opgevangen door agenten. Ook andere omstanders worden geprezen voor hun snelle optreden.