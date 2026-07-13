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Twee meiden schieten te hulp en halen man uit water bij Berkendonk
Vandaag om 22:35
Een man is maandagavond uit recreatieplas Berkendonk in Helmond gehaald door omstanders. Volgens getuigen gaf de man aan dat hij problemen had, waarna twee jonge meiden direct in actie kwamen.
Een van de meiden ging het water in en hielp de man samen met andere aanwezigen naar de kant. Op het strand verleenden omstanders eerste hulp totdat de hulpdiensten arriveerden.
Meiden opgevangen door politie
De man is door ambulancepersoneel nagekeken en aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.
De twee meiden die een belangrijke rol speelden bij de redding zijn opgevangen door agenten. Ook andere omstanders worden geprezen voor hun snelle optreden.
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