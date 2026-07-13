Twee meiden schieten te hulp en halen man uit water bij Berkendonk

Een man is maandagavond uit recreatieplas Berkendonk in Helmond gehaald door omstanders. Volgens getuigen gaf de man aan dat hij problemen had, waarna twee jonge meiden direct in actie kwamen.

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Een van de meiden ging het water in en hielp de man samen met andere aanwezigen naar de kant. Op het strand verleenden omstanders eerste hulp totdat de hulpdiensten arriveerden.