Vuur verwoest appartement in Roosendaal, bewoners buiten opgevangen

Een grote brand heeft maandagnacht een appartement verwoest in Roosendaal. De brand brak uit op de tweede verdieping van een flat aan de Kamperfoeliestraat.

Redactie Geschreven door

De brandweer schaalde snel op na de brand, waarbij veel rook vrijkwam. Daarom moesten enkele bewoners in de flat hun appartement tijdelijk verlaten. Zij werden buiten opgevangen door de brandweer en de politie. Het appartement waarin de brand uitbrak is volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn geen gewonden gevallen.