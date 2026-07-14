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Vuur verwoest appartement in Roosendaal, bewoners buiten opgevangen

Vandaag om 05:42 • Aangepast vandaag om 08:25
Brand verwoest appartement in Roosendaal (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink)
Brand verwoest appartement in Roosendaal (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink)

Een grote brand heeft maandagnacht een appartement verwoest in Roosendaal. De brand brak uit op de tweede verdieping van een flat aan de Kamperfoeliestraat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer schaalde snel op na de brand, waarbij veel rook vrijkwam. Daarom moesten enkele bewoners in de flat hun appartement tijdelijk verlaten. Zij werden buiten opgevangen door de brandweer en de politie.

Het appartement waarin de brand uitbrak is volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn geen gewonden gevallen.

Brand verwoest appartement in Roosendaal (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink)
Brand verwoest appartement in Roosendaal (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink)

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