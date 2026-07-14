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Brand bij huis in Etten-Leur, vuur ontstaan bij de voordeur

Vandaag om 05:47 • Aangepast vandaag om 10:09

Bij een huis aan het Orgelhof in Etten-Leur is maandagnacht brand uitgebroken. De brand ontstond aan de voordeur en een deel van de voorgevel. Er is veel schade aan de buitenkant van het huis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten die er als eerste waren, wisten met een brandblusser de grootste vlammen te doven. De brandweer nam vervolgens de bluswerkzaamheden over en heeft de woning geventileerd.

De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze oorzaak van de brand. 

Brand breekt uit bij huis in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Brand breekt uit bij huis in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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