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Brand breekt uit bij huis in Etten-Leur

Vandaag om 05:47
Brand breekt uit bij huis in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Brand breekt uit bij huis in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Bij een huis aan het Orgelhof in Etten-Leur is maandagnacht brand uitgebroken. De brand ontstond aan de voordeur en een deel van de voorgevel. Er is veel schade aan de buitenkant van het huis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten die als eerste ter plaatse waren, wisten veel vlammen met een brandblusser de grootste te doven. De brandweer nam vervolgens de bluswerkzaamheden over en heeft de woning geventileerd.

De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de brand. 

Brand breekt uit bij huis in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Brand breekt uit bij huis in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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