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Meerdere snelwegen vannacht dicht voor onderhoud
Vandaag om 07:47 • Aangepast vandaag om 09:40
Een aantal snelwegen in onze provincie gaat dinsdagnacht dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om de A65 en de N65 in de richting van Den Bosch en de A50 bij knooppunt Ekkersrijt.
Tijdens de werkzaamheden worden delen van de A65/N65 en A50 afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van acht tot twintig minuten.
Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan beide snelwegen. "Het gaat om maaien, snoeiwerkzaamheden en mogelijk onderhoud aan borden, markeringen en installaties langs de weg", legt Rijkswaterstaat uit.
Rond vijf uur 's nachts zijn de wegen weer geopend.
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