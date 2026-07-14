Ongeluk met meerdere auto's op A4 bij Hoogerheide

Op de A4 bij Hoogerheide zijn dinsdagochtend meerdere auto's op elkaar gebotst. Richting België stond een flinke file.

Onduidelijk is wat de oorzaak is van het ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat zijn meerdere mensen nagekeken in de ambulance. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

Voor de berging van een vrachtwagen kwam de zware berger ter plaatse. De weg is daarna weer vrijgegeven.