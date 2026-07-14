Vier aanhoudingen na steekpartij in Bavel, één gewonde

Bij een steekpartij maandagnacht aan de Seminarieweg in Bavel is iemand gewond geraakt. Dit laat de politie dinsdagochtend weten. Het slachtoffer is zelf naar het ziekenhuis gegaan. De politie verrichtte vier aanhoudingen.

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De steekpartij zou hebben plaatsgevonden bij een opvangcentrum in de straat. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. De recherche is een onderzoek gestart.