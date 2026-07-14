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Vier mensen opgepakt na steekpartij in Bavel, een iemand gewond

Vandaag om 08:14
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

Vier mensen zijn in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt na een steekpartij aan de Seminarieweg in Bavel. Dit laat de politie dinsdagochtend weten. Een iemand is gewond geraakt en op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De steekpartij zou hebben plaatsgevonden bij een opvangcentrum in de straat. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. De recherche gaat onderzoek doen naar het voorval.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

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