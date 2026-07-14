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Stroomstoring in Boxtel en omgeving, meer dan 1400 huishoudens getroffen
Vandaag om 08:54 • Aangepast vandaag om 10:55
Door een stroomstoring in de regio Boxtel zaten dinsdagochtend 1427 huishoudens zonder stroom. Bij inwoners van Boxtel, Gemonde, Liempde en Sint-Michielsgestel was het licht uitgegaan.
De storing werd rond half negen 's ochtends gemeld bij netbeheerder Enexis. Bij graafwerkzaamheden was een kabel beschadigd geraakt, waarna de storing ontstond. Rond half elf was deze weer opgelost.
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