Verhuisd gezin uit Bergen op Zoom zorgt voor grote onrust in nieuwe buurt

Een gezin dat vorig jaar van Bergen op Zoom naar Zwijndrecht is verhuisd, zorgt daar sindsdien voor veel overlast. Intimidatie, bedreigingen, rondscheurende fatbikes: buurtbewoners maken zich veel zorgen en de gemeente grijpt daarom (opnieuw) in.

Het besluit is niet zonder reden: volgens buurtbewoners is de sfeer in de wijk volledig omgeslagen sinds het gezin uit Bergen op Zoom er woont. Ze klagen over bekraste auto's, rondscheurende scooters en fatbikes, en grof taalgebruik vanuit het huis.

Voor de tweede keer in korte tijd is er een mobiele camera geplaatst in de straat in Zwijndrecht, meldt RTV Dordrecht . De camera blijft ditmaal drie maanden. In mei werd ook al een camera geplaatst in de straat, maar die ging na twee weken weer weg.

Ook groepsvorming en intimidatie

Het gezin uit Bergen op Zoom is in maart vorig jaar naar het noorden van Zwijndrecht verhuisd. Volgens buurtbewoners gaat het om een gezin met zes kinderen. In een brief aan de gemeenteraad schrijf de burgemeester dat met name de oudste zoon boosdoener is.

De jongen zou voor hinder, groepsvorming, intimidatie en bedreiging zorgen. "Ook ontstonden zorgen over de betrokkenheid van meerdere gezinsleden in de drillrapscene (red. vorm van rap die wordt gekenmerkt door gewelddadige teksten)", vervolgt de burgemeester in de brief.

Maatregelen gemeente

Politie, gemeente, justitie en hulpverlening slagen er niet in de overlast terug te dringen, ook niet met een persoonsgerichte aanpak. Volgens de burgemeester blijkt hieruit dat er sprake is van een ‘bredere, systematische problematiek binnen het gezin’.

Voor de oudste zoon is daarom door de burgemeester met spoed beschermd wonen geregeld. De kans is daarnaast groot dat het gezin binnenkort moet verhuizen. Dat zal vermoedelijk wel binnen Zwijndrecht zijn, waardoor het volgens de gemeente nodig blijft om maatregelen te nemen.