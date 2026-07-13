Afvalpas moet bij woning blijven na verhuizing

Bij verhuizing moet de afvalpas in de woning blijven, meldt gemeente Hilvarenbeek.

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Nieuwe bewoners in Hilvarenbeek ontdekken regelmatig dat de afvalpas ontbreekt als ze hun nieuwe huis betrekken. De gemeente benadrukt dat de pas gekoppeld is aan het adres en niet aan de persoon die er woont. Daarom moet de afvalpas altijd in de woning achterblijven bij een verhuizing.

Het is belangrijk om voor de overdracht van de woning te controleren of de afvalpas nog aanwezig is. Hiermee kan de nieuwe bewoner direct gebruikmaken van de afvalvoorzieningen zonder problemen. Ontbreekt de pas, dan moet er een nieuwe worden aangevraagd, wat tijd en moeite kost.

Voorkom ongemak

De gemeente roept bewoners op om samen te zorgen voor een soepele afvalinzameling. Dit kan eenvoudig door de afvalpas niet mee te nemen bij vertrek uit de woning. Voor nieuwe inwoners betekent dit dat ze niet voor verrassingen komen te staan en direct gebruik kunnen maken van het afvalbeheer.

Het achterlaten van de afvalpas is een kleine moeite, maar voorkomt onnodige aanvragen en vertraging in de afvalvoorzieningen. Controleer dus altijd of de pas aanwezig is voordat je je huis overdraagt.