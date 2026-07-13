Voertuig ramt lantaarnpaal op rotonde in Prinsenbeek

Een voertuig heeft zondagochtend een lantaarnpaal verwoest op de rotonde Velsgoed in Prinsenbeek. De paal brak door de klap doormidden, terwijl het voertuig zelf niet meer op de plek van het ongeluk aanwezig was.

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De schade ontstond rond kwart voor tien op de rotonde aan de Velsgoed in Prinsenbeek, op de hoek van de Backer en Ruebweg met de Beeksestraat. Een politieagent inspecteerde de ravage en constateerde dat de lantaarnpaal door de harde klap volledig was gebroken.

De voet van de lantaarnpaal ligt bezaaid met fragmenten van een voertuigbumper. Deze delen zijn door de impact versplinterd en verspreid over het gras. Het betrokken voertuig was bij aankomst van de hulpdiensten al verdwenen.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn gevallen. De politie onderzoekt het incident.