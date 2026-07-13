Son en Breugel vraagt inwoners om duurzame ideeën

De gemeente Son en Breugel wil samen met inwoners plannen maken voor energiebesparing en de overstap naar duurzame warmtebronnen. Met een enquête vraagt de gemeente naar meningen over duurzaamheid en energiegebruik.

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In Son en Breugel werkt de gemeente aan plannen om minder aardgas te gebruiken en over te stappen op duurzame warmtebronnen. Hiervoor wil de gemeente graag weten hoe inwoners denken over energiebesparing en verduurzaming. Een enquête moet helpen om inzicht te krijgen in de betrokkenheid en ideeën van de inwoners.

De vragenlijst gaat onder meer over hoe inwoners bezig zijn met verduurzaming en waarom ze dit wel of niet doen. De resultaten worden gebruikt om de plannen voor de warmtetransitie verder vorm te geven. Dit is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven.

Onderzoek en prijzen

Om deelname aan de enquête te stimuleren, maakt iedere deelnemer kans op een energieverbruikmeter. De gemeente verloot twintig van deze apparaten onder de ingevulde vragenlijsten. Inwoners kunnen ook aangeven of ze vaker mee willen doen aan onderzoeken, bijvoorbeeld door korte vragenlijsten in te vullen.

De enquête is een onderdeel van de bredere plannen van Son en Breugel om samen met de gemeenschap te werken aan een duurzame toekomst. De gemeente benadrukt dat de mening van inwoners belangrijk is in dit proces.