Willem II traint in Sint-Michielsgestel voor nieuw seizoen

Willem II bereidt zich van 14 tot 18 juli voor op het nieuwe seizoen met een trainingskamp in Sint-Michielsgestel. De spelers en staf verblijven bij De Ruwenberg en trainen op de velden van SCG '18.

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De selectie van Willem II werkt deze week in Sint-Michielsgestel aan de voorbereiding op het seizoen 2026/2027. Het team, inclusief enkele spelers van Onder 21, traint dagelijks op de accommodatie van SCG '18.

Naast de trainingen verblijven de spelers en stafleden in De Ruwenberg, een hotel dat bekend staat om zijn rustige omgeving. De club heeft de volledige selectie die afreist naar het kamp bekendgemaakt. Hierin zijn zowel ervaren krachten als jong talent opgenomen.

Voorbereiding op het seizoen

Het trainingskamp in Sint-Michielsgestel is een belangrijk moment voor Willem II om de basis te leggen voor een succesvol seizoen. Er wordt gewerkt aan fitheid, tactiek en teamspirit. De club deelt updates van het kamp via hun eigen kanalen.

De Tricolores starten het nieuwe seizoen met ambitieuze doelen en hopen goed voorbereid te zijn na deze intensieve trainingsweek. Meer informatie over het kamp en de dagelijkse ontwikkelingen vind je via de clubsite.