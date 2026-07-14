Bergeijk zet stappen naar fietsgemeente van Brabant

Bergeijk wil dé fietsgemeente van Brabant worden en lanceert daarvoor de campagne Bergeijk Fietst. De gemeente stimuleert inwoners om vaker de fiets te pakken, en werkt aan veilige en duurzame fietspaden. De eerste borden met het logo van Bergeijk Fietst zijn inmiddels geplaatst in Riethoven. Ook is een nieuwe fietsroute langs oorlogsmonumenten geopend.

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Bergeijk heeft grote plannen om fietsen populairder te maken in de gemeente. Onder de naam Bergeijk Fietst wil de gemeente aandacht vragen voor duurzame mobiliteit, gezondheid en een betere leefomgeving. De campagne richt zich op het stimuleren van inwoners en medewerkers om vaker de fiets te gebruiken voor korte en middellange afstanden.

De lancering van Bergeijk Fietst vond plaats bij de opening van de vernieuwde fietsstraat Walik. Het logo van de campagne zal de komende tijd op meer fietspaden en fietsstraten in de gemeente te zien zijn. Daarnaast is er in samenwerking met Visit Bergeijk en de Belgische stad Lommel een nieuwe fietsroute langs oorlogsmonumenten geopend.

Fietsen binnen de organisatie

Ook medewerkers van de gemeente worden gestimuleerd om duurzamer te reizen. Tijdens de Fiets-naar-je-werk-dag koos een groot deel van hen voor de fiets of een andere milieuvriendelijke manier van vervoer. Hiermee wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven.

Nieuwe borden bij dorpsentree

In Riethoven zijn onlangs de eerste borden met het logo van Bergeijk Fietst geplaatst bij de entree van het dorp. Deze borden zullen geleidelijk andere campagneborden vervangen, zodat inwoners en bezoekers duidelijk zien dat Bergeijk een echte fietsgemeente is. De gemeente hoopt dat steeds meer mensen de fiets pakken en zo bijdragen aan een duurzamer en gezonder Bergeijk.