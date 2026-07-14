Activiteiten op 't Hof versterken de buurt

Op 't Hof worden buurtinitiatieven samengebracht en nieuwe ideeën ondersteund. Het project 'De Buurt als Ecosysteem' organiseert diverse activiteiten om de buurt sterker te maken.

Gevonden voor jou

Onder leiding van wijkverpleegkundige Eveline Poldervaart en dorpsondersteuner Nicole Zelissen worden bestaande initiatieven in 't Hof met elkaar verbonden. Het doel is een omgeving te creëren waarin iedereen kan deelnemen en bijdragen aan een sterke buurt.

Het project biedt het hele jaar door verschillende activiteiten. Zo is er iedere donderdag dagbesteding zonder indicatie in het Aquinohuis van tien uur tot twee uur ’s middags. Op maandagavond kun je buiten bewegen in het Patersbos, waar gebruik wordt gemaakt van de beweegtuin, de Kwiekroute en natuurlijke elementen.

Koken en ontmoeten

Daarnaast organiseert ‘De Buurt als Ecosysteem’ een kookpilot. Enthousiaste vrijwilligers serveren iedere maandag een driegangenmaaltijd bij Anders van Smaak. Ook zijn er thema-avonden, die in samenwerking met verschillende partners worden opgezet.

Om bewoners te betrekken, trekken Eveline en Nicole met een bakfiets de wijk in. Ze ontmoeten buurtbewoners, luisteren naar verhalen en zoeken naar nieuwe manieren om mensen met elkaar te verbinden.

Verbinding door activiteiten

Het initiatief biedt laagdrempelige mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en elkaar te ontmoeten. Het versterkt de sociale cohesie in de buurt en maakt het makkelijker voor bewoners om actief deel te nemen aan hun omgeving.

De activiteiten vinden plaats op vaste locaties in de buurt van 't Hof en zijn toegankelijk voor iedereen. Eveline en Nicole blijven zich inzetten om nieuwe ideeën uit de buurt te ondersteunen en samenwerkingen te stimuleren.