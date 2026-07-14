Publieksbalie Bergeijk sluit tijdelijk voor verbouwing

De publieksbalie van gemeente Bergeijk is van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 11 september gesloten vanwege een verbouwing. In deze periode wordt een speciaal loket ingericht voor aangifte van geboorte en overlijden. De receptie blijft wel open voor het afhalen van documenten.

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De tijdelijke sluiting van de publieksbalie in Bergeijk is nodig om ruimte te maken voor een verbouwing. Tijdens deze weken kunnen inwoners terecht bij een speciaal loket voor aangifte van geboorte en overlijden. Andere zaken, zoals het afhalen van gezondheidsverklaringen en DigiD-activeringscodes, blijven mogelijk via de receptie.

Voor veel gemeentelijke zaken hoef je niet langs te komen. De gemeente Bergeijk wijst erop dat je bijvoorbeeld een verhuizing kunt doorgeven en uittreksels kunt aanvragen via de website. Hierdoor kun je bepaalde zaken eenvoudig vanuit huis regelen.

Verbouwing duurt drie weken

De verbouwing aan de publieksbalie start op maandag 24 augustus en duurt tot en met vrijdag 11 september. De gemeente vraagt om begrip voor de tijdelijke maatregelen en mogelijke overlast. Na de verbouwing kunnen inwoners weer terecht aan een vernieuwde balie.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met de gemeente Bergeijk via telefoon of het contactformulier op hun website. Het telefoonnummer is (0497) 551 455.