Militaire oefening in omgeving Bergeijk

Van 24 tot en met 28 augustus vindt een militaire oefening plaats in de omgeving van Bergeijk. Militairen van Defensie voeren daarbij te voet opdrachten uit. Ze verplaatsen zich van Oirschot naar Weert en zijn zowel overdag als ’s nachts actief.

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De oefening maakt deel uit van de opleiding en training van militairen. Zij zullen verschillende opdrachten uitvoeren terwijl ze te voet door het gebied trekken. De activiteiten vinden op uiteenlopende momenten plaats, waaronder ’s avonds en ’s nachts.

Defensie, met meer dan 65.000 medewerkers, is een van de grootste werkgevers in Nederland. Tijdens deze oefening kunnen militairen schade veroorzaken. Het Ministerie van Defensie heeft een speciaal meldpunt voor klachten en schadeclaims.

Schade melden

Als er schade ontstaat door de oefening, kun je dit melden via de website van Defensie. Het is belangrijk om zoveel mogelijk details te vermelden, zoals de locatie, datum, tijd, en eventueel het kenteken van een betrokken voertuig. De Sectie Claims van Defensie onderzoekt de melding en vergoedt de schade indien nodig.

De militaire activiteiten in de regio Bergeijk starten op maandag 24 augustus en duren tot vrijdag 28 augustus.