Verdwijnt naam Prins Bernhard binnenkort uit het straatbeeld van Den Bosch?

Verdwijnt de naam Prins Bernhard binnenkort uit het straatbeeld van Den Bosch? Als het aan historicus Frans van Gaal en SP-raadslid Bram Roovers ligt, maakt de Prins Bernhardstraat plaats voor een straat vernoemd naar de Bossche wetenschapper Jacob Moleschott.

Jacob Moleschott werd in 1822 geboren aan de Achter ’t Wild Varken, tegenwoordig het Wolvenhoek in Den Bosch. Hij was arts, fysioloog, hoogleraar en politicus en belandde in de Italiaanse hoofdstad Rome. "Daar was hij een zeer invloedrijke filosoof, politicus en sociaal geneeskundige", zegt Van Gaal. Hij noemt hem ook een vrijdenker en vooruitstrever. Toch is hij in zijn geboortestad nog relatief onbekend. Dat komt volgens Van Gaal mede doordat Moleschott voorstander was van zaken die destijds door de kerk werden verboden, zoals crematie. "Hij deed als wetenschapper in de 19e eeuw ontdekkingen die vandaag nog van betekenis zijn. Dat vergeten we vaak." Ook Van Gaal zelf had eerder nog nooit van Moleschott gehoord. Tijdens zijn promotieonderzoek in de jaren 70 ontdekte hij hem dankzij een archiefmedewerker. Moleschott woonde en werkte vooral in Italië. In 2008 kocht Van Gaal in de Italiaanse stad Arezzo een biografie over Moleschott, geschreven door medisch historicus Giorgio Cosmacini. "Als je daar een biografie krijgt, dan ben je wel iemand." Erkenning

Volgens Van Gaal verdient Moleschott meer erkenning in Den Bosch. "Hij is te lang miskend en ik denk dat de stad weinig grotere geesten heeft voortgebracht dan hij." Naast de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch en schilder Jeroen Bosch zou de stad volgens hem nog een icoon moeten hebben. "Hij kan model staan voor zo'n democratische en progressieve stad als Den Bosch."