Geen toezicht bij stadsstrand Waalwijk

Bij het stadsstrand in Waalwijk kun je zwemmen in open water, maar er is geen toezicht. Mensen wordt aangeraden goed op elkaar te letten tijdens de warme dagen.

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Met de zomerse temperaturen van de komende dagen zoeken veel mensen verkoeling bij het water. In Waalwijk is het stadsstrand een populaire plek om te zwemmen in open water. Maar zwemmers moeten zelf voor hun veiligheid zorgen, want er is geen toezicht aanwezig.

De gemeente Waalwijk roept bezoekers op om elkaar in de gaten te houden, zowel op het strand als in het water. Dit is belangrijk om ongevallen te voorkomen. Veiligheidstips en afspraken over het gebruik van de zwemlocaties zijn te vinden op de website van de gemeente.

Naast veiligheid vraagt de gemeente ook aandacht voor het schoonhouden van de zwemlocaties. Iedereen wordt gevraagd om afval op te ruimen en zich te houden aan de regels die zijn opgesteld. Zo blijft het stadsstrand een aangename plek voor iedereen.

Meer informatie over veilig zwemmen in Waalwijk en andere zwemlocaties is te vinden op de website van de gemeente.