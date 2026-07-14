Subsidie beschikbaar voor woningisolatie in Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau is opnieuw subsidie beschikbaar voor woningisolatie. Het budget voor 2026 was eerder dit jaar al uitgeput, maar de gemeente heeft extra middelen vrijgemaakt. Huiseigenaren met slecht geïsoleerde woningen kunnen nu weer een aanvraag indienen.

Gevonden voor jou

Het isoleren van je woning kan zorgen voor meer wooncomfort en een lagere energierekening. Een goed geïsoleerd huis blijft namelijk koeler in de zomer en warmer in de winter. De zomer wordt door de gemeente Baarle-Nassau gezien als een goed moment om hierover na te denken.

De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor eigenaren van slecht geïsoleerde huizen met een WOZ-waarde tot 477.000 euro. Naast financiële ondersteuning biedt de gemeente ook advies en begeleiding via het Duurzaam Bouwloket. Dit loket helpt huiseigenaren met het hele proces: van het eerste advies tot de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden.

Grote vraag naar subsidie

De belangstelling voor woningisolatie blijkt groot. Begin dit jaar was het beschikbare budget al snel op, waardoor nieuwe aanvragen tijdelijk niet meer mogelijk waren. Dankzij het extra budget kunnen huiseigenaren nu opnieuw een beroep doen op de regeling.

Ondersteuning na de zomervakantie

Huiseigenaren die in aanmerking komen, krijgen na de zomervakantie een brief van de gemeente. Hierin staat meer informatie over de mogelijkheden en ondersteuning. Het Energieloket van de gemeente blijft beschikbaar voor wie vragen heeft of meer informatie zoekt.