Subsidie voor toegankelijkheid panden in Waalwijk

Waalwijkse ondernemers krijgen hulp om hun panden beter toegankelijk te maken. Vrijwilligers van Stichting Inclusief Waalwijk brengen de komende maanden bezoeken en geven praktische tips. Bij grotere aanpassingen kan subsidie worden aangevraagd. De gemeente heeft hiervoor 15.000 euro beschikbaar gesteld.

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Vrijwilligers van Stichting Inclusief Waalwijk starten een reeks bezoeken aan winkels en horecagelegenheden in de gemeente. Tijdens deze bezoeken onderzoeken ze de toegankelijkheid van de panden, waarbij ze letten op bereikbaarheid, gebruiksgemak en een gastvrije sfeer. Ook wordt gekeken of er een wc beschikbaar is als zogenaamd plaspunt, waar iedereen zonder verplichting tot aankoop gratis gebruik van kan maken.

Na afloop van elk bezoek ontvangen de ondernemers adviezen om hun pand toegankelijker te maken. Volgens de stichting kunnen kleine aanpassingen al een groot verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van een drempel of het plaatsen van duidelijke bewegwijzering. Als grotere veranderingen nodig zijn, biedt de gemeente financiële ondersteuning.

Subsidie voor aanpassingen

Ondernemers die hun pand toegankelijker willen maken, kunnen een beroep doen op een speciale subsidie. De gemeente Waalwijk heeft hiervoor een budget van 15.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld om grotere aanpassingen mogelijk te maken die de inclusiviteit en het gebruiksgemak van panden verbeteren.

Met deze initiatieven hoopt de gemeente Waalwijk het centrum aantrekkelijker te maken voor een breder publiek, waaronder mensen met een beperking. Door zowel praktische tips als financiële ondersteuning aan te bieden, wil de gemeente de toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen vergroten.