Kermis en wielerronde in Duizel

Van zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 juli staat Duizel in het teken van kermis. Op maandag 27 juli wordt de wielerwedstrijd ‘Om de gele trui van Duizel’ gereden.

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Duizel maakt zich op voor een feestelijke periode met de jaarlijkse kermis en wielerronde. De kermis begint op zaterdag 25 juli en duurt vier dagen, tot en met dinsdag 28 juli. Op de maandag vindt de 69e editie van de wielerwedstrijd ‘Om de gele trui van Duizel’ plaats.

De wielerronde, beter bekend als de Ronde van Duizel, trekt ieder jaar veel bezoekers en heeft een vaste plek in de regionale agenda. Tijdens het evenement is er volop vermaak voor jong en oud. Zo kunnen kinderen meedoen aan de Dikke Bandenrace, terwijl recreanten hun krachten meten in de Kempencup.

Veelzijdig programma

De Ronde van Duizel biedt ook ruimte voor fanatieke wielrenners. Elite-renners strijden in spannende races, terwijl de Drie Generatie Koers een unieke kans biedt voor families om samen te fietsen. Daarnaast is er een stratenloop die door het dorp slingert.

De kermis en wielerronde zorgen voor een levendige sfeer in Duizel. Het evenement is een begrip in de regio en trekt niet alleen inwoners, maar ook bezoekers uit omliggende dorpen. Het belooft een sportief en gezellig weekend te worden.