Nieuwe verlichting in Moergestel en Oisterwijk deze zomer

De openbare verlichting in het centrum van Moergestel en Oisterwijk wordt deze zomer vervangen. Vanaf 27 juli start Heijmans met de werkzaamheden in Moergestel, gevolgd door Oisterwijk na de bouwvakvakantie op 17 augustus. De oude masten en lampen maken plaats voor moderne LED-verlichting.

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De openbare verlichting in de centra van Moergestel en Oisterwijk is op veel plekken verouderd. De huidige masten en lampen zijn soms tientallen jaren oud en nog niet voorzien van LED-technologie. De gemeente werkt aan het vernieuwen van alle niet-LED-verlichting, en deze vervanging is onderdeel van dat plan.

In de omgeving van beide centra wordt gekozen voor een luxere uitstraling. De nieuwe lichtmasten krijgen een antraciete kleur en een industrieel ontwerp. Dankzij de LED-lampen kan de verlichting in de toekomst op afstand worden aangepast, wat extra flexibiliteit biedt.

Kerstverlichting

In Oisterwijk worden later dit jaar nog aanvullende voorzieningen getroffen voor de kerstverlichting. Hierdoor hoeft de openbare straatverlichting niet meer vroeg op de dag te worden aangezet om de kerstlampjes te laten branden. Dit zorgt voor meer energie-efficiëntie en gemak.

Verkeershinder

Tijdens de vervanging kan er tijdelijk verkeershinder ontstaan, vooral in Moergestel en op de Lind in Oisterwijk. Verkeersregelaars worden ingezet om de situatie in goede banen te leiden. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken per locatie.

De aannemer Heijmans start op 27 juli in Moergestel. Vanaf 17 augustus wordt in Oisterwijk gewerkt, na afloop van de bouwvakvakantie.