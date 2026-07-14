Adviescommissie behandelt bezwaarschriften in Heeze

Op dinsdag 21 juli bespreekt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten in Heeze-Leende meerdere zaken, waaronder vergunningen voor bouwprojecten.

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De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten komt volgende week dinsdag bijeen in het gemeentehuis van Heeze-Leende. De openbare hoorzitting begint om zeven uur 's avonds en vindt plaats aan de Jan Deckersstraat 2.

Op de agenda staan onder andere bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard. Het eerste punt betreft een inzageverzoek op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wordt tussen zeven uur en half acht besproken.

Bouwprojecten op De Bulders

Later op de avond behandelt de commissie bezwaren tegen bouwvergunningen in Heeze-Leende. Het gaat om de bouw van 32 woningen en een appartementencomplex met tien woningen aan De Bulders. Deze zaken staan gepland tussen acht uur en negen uur.

De hoorzitting is toegankelijk voor toehoorders, maar de agenda kan tot op de dag zelf nog wijzigen. Contact opnemen met het secretariaat van de commissie wordt aangeraden voor actuele informatie.