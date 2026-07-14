Hoorzitting bezwaarschriften in Heeze-Leende

Op dinsdag 21 juli 2026 behandelt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten meerdere kwesties in het gemeentehuis van Heeze-Leende. Tijdens de openbare hoorzitting komen bezwaren tegen besluiten uit Valkenswaard en Heeze-Leende aan bod.

Gevonden voor jou

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze. De hoorzitting begint om zeven uur ’s avonds en is openbaar. Op de agenda staan drie onderwerpen verdeeld over drie tijdsblokken.

Het eerste blok, van zeven tot half acht, gaat over een bezwaar tegen een besluit van het college van Valkenswaard. Dit betreft een inzageverzoek op grond van de AVG, de privacywetgeving in Europa. Hierna wordt van half acht tot acht uur een bezwaar behandeld tegen een verleende omgevingsvergunning. Het gaat om een opbouw op een perceel aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard.

Bezwaren uit Heeze-Leende

De laatste behandeling, van acht tot negen uur, richt zich op bezwaren tegen twee besluiten van het college van Heeze-Leende. Hier gaat het om vergunningen voor woningbouw aan De Bulders. Het betreft de bouw van 32 woningen en een appartementencomplex met tien woningen.

De agenda kan tot op de dag van de hoorzitting nog wijzigen. Voor wie de bijeenkomst wil bijwonen, wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor bezwaarschriften.