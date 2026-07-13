Milieustraat Haps en afvalinzameling starten een uur eerder

Vanwege de hitte zijn de openingstijden van de milieustraat in Haps aangepast en begint afvalinzameling deze week een uur eerder.

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De milieustraat en groenstraat in Haps heeft deze week gewijzigde openingstijden vanwege de aanhoudende hitte. Op maandag 13 juli en woensdag 15 juli is de locatie geopend van negen uur 's ochtends tot één uur 's middags. Bezoekers wordt geadviseerd de openingstijden te checken via de AfvalApp om onverwachte sluitingen te voorkomen.

Afvalinzameling start eerder

Ook de afvalinzameling aan huis is aangepast door de hoge temperaturen. Van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli begint het ophalen van afval om zes uur 's ochtends, een uur eerder dan normaal. Inwoners moeten hun afval vóór zes uur aan de straat zetten, of de avond ervoor na tien uur.

Let erop dat de afvalinzamelaar niet terugkomt voor te laat aangeboden afval. Dit moet worden bewaard en kan pas op de eerstvolgende inzameldag weer worden aangeboden. Via de afvalkalender of de AfvalApp kunnen bewoners zien wanneer afval in hun buurt wordt opgehaald.