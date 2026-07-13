Wielerzesdaagse in Baarle van start

De Wielerzesdaagse in Baarle is maandag begonnen. Ruim 700 kinderen fietsen zes dagen lang door de regio, begeleid door 200 vrijwilligers. Het evenement, dat al 58 keer is georganiseerd, startte vanaf het Cultuurcentrum Baarle.

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Maandagochtend ging de Wielerzesdaagse van start vanaf de parkeerplaats van Cultuurcentrum Baarle (CCB). Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en belangstellenden. Dit jaar doen er ruim 700 kinderen mee, samen met ongeveer 200 begeleiders.

De Wielerzesdaagse wordt georganiseerd door Stichting Jeugdwerk Baarle in Baarle-Nassau-Hertog. Kinderen van zeven tot en met vijftien jaar fietsen niet alleen, maar verdienen ook punten door mee te doen aan spelletjes tijdens de tocht. De activiteit is een begrip in de regio en trekt veel aandacht.

Officiële start en afsluiting

Beide gemeentebesturen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog waren aanwezig bij het officiële startschot. Zaterdagmiddag eindigt de zesdaagse met een ereronde door Baarle. Alle deelnemers, begeleiders en toerwagens rijden gezamenlijk door het dorp, een traditie die het evenement feestelijk afsluit.

Het evenement wordt dit jaar voor de 58e keer georganiseerd en blijft een populaire activiteit in de zomervakantie. Zowel voor de deelnemers als voor de toeschouwers biedt de Wielerzesdaagse volop vermaak.