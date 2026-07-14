Drunen viert vergroening van het centrum

Het centrum van Drunen heeft een groene impuls gekregen. Zaterdag vierden inwoners, ondernemers en de gemeente Heusden dit tijdens het evenement ‘Drunen Bloeit Op’. Het winkelgebied is opgeknapt met plantenbakken, kleurrijke beplanting en extra zitplekken. De vergroening zorgt voor een aantrekkelijker en klimaatbestendig centrum.

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De afgelopen periode heeft het centrum van Drunen een flinke metamorfose ondergaan. Op verschillende plekken zijn stenen vervangen door groen. Grote plantenbakken en nieuwe zitgelegenheid geven het winkelgebied een frisse uitstraling. Het centrum nodigt nu meer uit om te winkelen, elkaar te ontmoeten en te genieten van de omgeving.

Naast een mooier straatbeeld heeft de vergroening praktische voordelen. Regenwater wordt beter opgevangen en op warme dagen zorgt het groen voor verkoeling. De aanpassingen maken het centrum niet alleen aantrekkelijker, maar ook toekomstbestendig.

Betrokkenheid van ondernemers

De gemeente Heusden en de ondernemers in Drunen hebben samen gewerkt aan de plannen. Er is gezocht naar een balans tussen meer groen en voldoende ruimte voor activiteiten en ontmoeting. Zo kan het centrum ook in de toekomst evenementen blijven organiseren.

De vergroening draagt bij aan de leefbaarheid en de uitstraling van Drunen. Het winkelhart sluit nu beter aan bij de identiteit van het dorp als ‘Drunen Duinendorp’, een knipoog naar de nabijgelegen Loonse en Drunense Duinen.

Feestelijke viering

Tijdens het evenement ‘Drunen Bloeit Op’ sprak wethouder Ton Pulles zijn waardering uit voor de betrokken ondernemers. Met hun ideeën en inzet hebben zij het project mede mogelijk gemaakt. De samenwerking tussen gemeente en ondernemers toont wat er bereikt kan worden met gezamenlijke inspanning. Het resultaat: een groen, levendig en aantrekkelijk centrum.