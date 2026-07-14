Expertisecentrum GROEN opent nieuwe locatie in Vlijmen

Expertisecentrum GROEN verhuist deze zomer naar De Gemeint 3a in Vlijmen. Vanaf 31 augustus biedt de organisatie laagdrempelige ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen. Het woonhuis op het perceel blijft voorlopig in gebruik voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook de verkeerssituatie rondom de locatie is aangepast.

Gevonden voor jou

Expertisecentrum GROEN gaat vanaf de zomervakantie aan de slag op De Gemeint 3a in Vlijmen. Het centrum richt zich op mentale gezondheid, ontwikkeling en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen. In plaats van problemen of diagnoses te benadrukken, kijkt GROEN naar de mogelijkheden, talenten en krachten van het gezin en het netwerk.

De gemeenten Heusden en ’s-Hertogenbosch hebben bewust gekozen voor deze nieuwe aanpak. De komst van GROEN geeft de locatie een maatschappelijke invulling die aansluit bij de behoefte aan laagdrempelige hulpverlening in de regio. Het expertisecentrum neemt een apart gebouw aan de achterkant van het perceel in gebruik.

Wijzigingen in verkeer

Door de nieuwe functie van het terrein is ook de verkeerssituatie aangepast. Een deel van het voormalige fietspad is nu toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Bezoekers en medewerkers kunnen hierdoor de locatie beter bereiken. Verkeersdeelnemers worden gevraagd de bebording te volgen en rekening te houden met de wijzigingen.

Het woonhuis op het perceel, aan De Gemeint 3, blijft voorlopig gebruikt worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Met de komst van Expertisecentrum GROEN wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van De Gemeint 3 als een plek met maatschappelijke betekenis voor Vlijmen en omgeving.