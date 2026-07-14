Land van Cuijk scoort goed in Veiligheidsmonitor

Inwoners van Land van Cuijk voelen zich veilig en wonen prettig in hun gemeente. Dat blijkt uit de nieuwste Veiligheidsmonitor, een landelijk onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid. De gemeente scoort op veel punten beter dan het gemiddelde, ook in vergelijking met soortgelijke gemeenten. Toch zijn er ook aandachtspunten, zoals online criminaliteit en politiezichtbaarheid.

Gevonden voor jou

De Veiligheidsmonitor is een landelijk onderzoek dat inzicht geeft in hoe inwoners de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt ervaren. In Land van Cuijk deden opvallend veel inwoners mee, wat zorgt voor een betrouwbaar beeld van de situatie in de gemeente. De resultaten zijn vergeleken met het landelijke gemiddelde en met de zogenoemde R8-gemeenten, gemeenten die net als Land van Cuijk ontstaan zijn door een fusie en meerdere dorpskernen hebben.

De resultaten van Land van Cuijk zijn overwegend positief. Inwoners ervaren hun gemeente als een fijne plek om te wonen en zijn tevreden over het onderhoud van de woonomgeving. Ook wordt minder vervuiling en sociale overlast gerapporteerd dan gemiddeld, hoewel sociale overlast landelijk gezien wel iets is toegenomen. Het veiligheidsgevoel in de buurt is hoog en de traditionele criminaliteit, zoals diefstal en vernieling, neemt af.

Aandachtspunten

Toch zijn er ook onderwerpen die aandacht vragen. Zo zien inwoners minder vaak politie en handhaving in de wijk dan gemiddeld, vooral in de omgeving van Boxmeer. Hoewel de waardering hiervoor wel is verbeterd, blijft er ruimte voor verbetering. Daarnaast ligt het aantal slachtoffers van vermogensdelicten, zoals diefstal, in Cuijk en Boxmeer iets hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Online criminaliteit, zoals fraude en oplichting, neemt toe en vraagt om extra alertheid van inwoners.

De Veiligheidsmonitor benadrukt dat inwoners meer kunnen doen om zich te beschermen tegen onveiligheid en criminaliteit. Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan buurtpreventiegroepen of gebruik te maken van meldingsmogelijkheden voor overlast en criminaliteit.

Vervolg

De gemeente gebruikt de resultaten van de Veiligheidsmonitor om het nieuwe Integraal Veiligheidsplan op te stellen. Samen met inwoners, politie en andere partners wil Land van Cuijk blijven werken aan een veilige en leefbare omgeving.