Gemeenteraad Nuenen keurt geweld en intimidatie af

De gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft zich uitgesproken tegen geweld, intimidatie en bedreiging. Aanleiding is een ernstig incident bij het AZC aan de Pastoorsmast. Het college van burgemeester en wethouders steunt deze oproep voor een veilige en respectvolle leefomgeving.

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De gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft iedere vorm van geweld, vernieling, bedreiging en intimidatie in de gemeente krachtig afgekeurd. Dit besluit volgt na een ernstig incident bij het AZC aan de Pastoorsmast.

Het AZC-incident heeft de raad doen besluiten om een bredere norm uit te spreken. Verschillen van mening, ook over gevoelige onderwerpen, mogen volgens hen nooit leiden tot angst of geweld. Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving en een respectvolle behandeling, benadrukt de gemeenteraad.

College steunt oproep

Ook het college van burgemeester en wethouders sluit zich aan bij de oproep van de raad. Het college benadrukt dat geweld, bedreiging en intimidatie in de hele gemeenschap onacceptabel zijn.

De oproep is bedoeld om de veiligheid en het respect in Nuenen, Gerwen en Nederwetten te waarborgen. Het incident bij het AZC laat zien hoe belangrijk het is om duidelijke grenzen te stellen en dit standpunt gezamenlijk te uiten.