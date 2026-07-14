Wijziging omgevingsplan Netersel vastgesteld

De gemeenteraad van Bladel heeft het omgevingsplan voor de kern van Netersel vastgesteld. Dit is een eerste stap in het proces om uiterlijk in 2032 één omgevingsplan voor de hele gemeente te hebben. Het plan vervangt op termijn de huidige bestemmingsplannen en ligt vanaf 15 juli zes weken ter inzage.

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De omgevingswet, die sinds januari 2024 geldt, verplicht gemeenten om een volledig omgevingsplan voor de hele gemeente te maken. Het vastgestelde plan voor kern Netersel is de eerste stap voor Bladel in dit proces. Een omgevingsplan bevat regels voor de fysieke leefomgeving, zoals wonen, verkeer, natuur en milieu.

Bij deze wijziging zijn de bestaande bestemmingsplannen omgezet naar een nieuwe structuur, zoals de wet voorschrijft. Er worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt en bestaande rechten blijven behouden. Het gaat puur om een aanpassing aan de vereiste indeling.

Plan ter inzage

Vanaf woensdag 15 juli 2026 ligt het omgevingsplan zes weken ter inzage. Inwoners kunnen het plan digitaal bekijken via een landelijke website. Daar kun je zoeken op locatie of document, onder de naam 'Omgevingsplan gemeente Bladel'.

De gemeente Bladel werkt hiermee aan de verplichting om uiterlijk in 2032 één integraal omgevingsplan voor de hele gemeente te hebben. Het is een belangrijke stap in de uitvoering van de omgevingswet.