De Lievekamp in Oss tijdelijk gesloten tijdens zomervakantie

De Lievekamp in Oss sluit van 20 juli tot en met 16 augustus vanwege de zomervakantie. In deze periode zijn er geen voorstellingen en blijft de theaterkassa dicht.

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Het theater De Lievekamp in Oss gaat tijdelijk dicht voor de zomervakantie. Van maandag 20 juli tot en met zondag 16 augustus blijven de deuren gesloten. Zowel de voorstellingen als de theaterkassa zijn in deze periode niet beschikbaar.

Na de zomervakantie opent De Lievekamp weer op maandag 17 augustus. Het theater start dan met een nieuw seizoen, waarin bezoekers kunnen rekenen op inspirerende voorstellingen, bijzondere ontmoetingen en mooie momenten.

De medewerkers van het theater wensen iedereen een fijne zomer toe en kijken uit naar het nieuwe seizoen.