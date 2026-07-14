Meisje doet zich voor als agent, maar 90-jarige vertrouwt het niet

Vier nepagenten zijn maandagavond op heterdaad betrapt en aangehouden in Teteringen. Een 90-jarige vrouw moest haar sieraden klaarleggen voor de nepagenten, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. Toen de vrouw het niet vertrouwde, werd de politie ingeschakeld.

Omdat het gesprek lang duurde, schakelde de vrouw haar buurvrouw in. Die waarschuwde direct de politie. Kort daarna kwam een agent in burger naar het huis, die bleef daar wachten op de komst van de nepagent.

Minderjarige nepagent

Toen even later de deurbel ging, deed de buurvrouw open. Aan de deur stond een minderjarig meisje dat zich voordeed als politieagent, ze liet een nep-politielegitimatie zien. De aanwezige agent kon de minderjarige verdachte, een meisje uit Amsterdam, daarop direct aanhouden.

Het meisje was bij het huis afgezet met een voertuig. Dit voertuig werd in de omgeving gevonden, waarna ook de overige verdachten konden worden opgepakt.

Het gaat om een 21-jarige man uit Utrecht en twee minderjarige meisjes uit Amsterdam.