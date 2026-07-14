Is dit het nieuwe PSV-shirt? Robbie van Bankzitters verwijdert vakantiefoto

Is dit dan het nieuwe thuisshirt van PSV voor het seizoen 2026/2027? Robbie van de Graaf, onderdeel van de YouTube- en muziekgroep Bankzitters, deelde een vakantiefoto in een niet eerder gezien PSV-shirt, maar haalde deze ook weer razendsnel offline.

Op Instagram deelde de 28-jarige vol trots vakantiekiekjes van zijn trip naar Tanzania. Op één van de foto's is de trouwe PSV-fan te zien in een thuisshirt van PSV dat nog niet eerder is vertoond.

Opvallend aan het shirt zijn de rode accenten. Zo is de achtergrond van de sponsor rood, terwijl die op het thuisshirt van afgelopen seizoen nog wit was. Ook de mouwen van het PUMA-shirt zijn volledig rood.

Extra verdacht

Wat het extra verdacht maakt, is dat de Eindhovenaar de foto met het shirt na een kwartier van zijn kanaal verwijderde, terwijl de andere foto's wel gewoon online bleven staan. Maar de vraag blijft: deed hij dit bewust, of was het echt een foutje?

Het is dan ook niet ondenkbaar dat het PSV-shirt binnenkort wordt gepresenteerd en dat dit een vooraf afgesproken stunt is.