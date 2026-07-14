Hondenlosloopterrein geopend in wijkpark Slibbroek Hilvarenbeek

Hilvarenbeek heeft sinds vandaag een speciaal hondenlosloopterrein in wijkpark Slibbroek. Het terrein is veilig afgesloten en biedt ruimte aan honden en hun baasjes.

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In wijkpark Slibbroek in Hilvarenbeek is een nieuw hondenlosloopterrein geopend. Het afgebakende terrein is gerealiseerd na een aangenomen motie van de gemeenteraad en biedt viervoeters de gelegenheid om vrij te bewegen en te spelen. Met hekwerken en aanvullende voorzieningen is gezorgd voor een veilige omgeving.

De gemeente Hilvarenbeek wil met het losloopterrein tegemoetkomen aan de wens van inwoners voor meer faciliteiten voor hondenbezitters. Tegelijkertijd blijft het wijkpark een belangrijke plek voor ontspanning en ontmoeting voor alle bezoekers. Honden mogen loslopen, mits ze luisteren naar commando’s.

Ruimte voor honden en bezoekers

Het nieuwe terrein draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving voor zowel honden als mensen. De gemeente roept bezoekers op om rekening met elkaar te houden, zodat het park een fijne plek blijft voor iedereen. Door samenwerking hoopt de gemeente het park schoon en veilig te houden.

Wijkpark Slibbroek blijft naast het losloopterrein een populaire locatie voor recreatie. De gemeente wenst alle gebruikers veel plezier met de nieuwe voorziening en rekent op medewerking van iedereen om het park prettig te houden.