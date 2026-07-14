Dorpsplein en woningen: vernieuwing Esbeek stap dichterbij

Esbeek krijgt een nieuw dorpsplein met woningen. Wethouder Cathy Noordergraaf en betrokken partijen hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor het project De Mostaert.

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Op maandag 6 juli 2026 is een belangrijke stap gezet richting de vernieuwing van het centrum van Esbeek. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst door wethouder Cathy Noordergraaf, Han Bolijn van de dorpscoöperatie Esbeek en grondeigenaar Gerrit van Gerven, wordt een lang gekoesterde wens van het dorp een stuk concreter. Het plan omvat de aanleg van een dorpsplein dat omringd wordt door woningen.

Het nieuwe plein komt op de plek van een parkeerterrein en moet een uitnodigende entree voor Esbeek worden. Het wordt een centrale plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen plaatsvinden. De woningen rondom het plein worden zo ontworpen dat ze passen bij de sfeer en schaal van het dorp, waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

Esbeekseweg wordt dorpsstraat

De Esbeekseweg, vroeger een doorgaande route, zal binnen de bebouwde kom worden omgevormd tot een 30-km-zone. Dit sluit aan bij de nieuwe functie van het gebied als dorpscentrum. Met minder snel verkeer wordt de verkeersveiligheid vergroot en krijgt de weg een rustiger en leefbaarder karakter.

Woningen en parkeren

Rondom het plein komen nieuwe woningen die bijdragen aan een compact en dorps woonmilieu. Omdat de huidige parkeerfunctie verdwijnt, wordt gezocht naar een alternatieve oplossing die past bij de nieuwe inrichting. Samen met de betrokken partijen wordt gekeken hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.

Gefaseerde uitvoering

Vanwege de financiële uitdagingen wordt onderzocht of het project in fases kan worden uitgevoerd. Dit maakt het plan haalbaar, zodat stap voor stap gewerkt kan worden aan de nieuwe inkom van Esbeek. Ook wordt er gekeken naar aanvullende financieringsmogelijkheden.

Het vernieuwingsplan brengt veel voordelen voor Esbeek. Naast de 30-km-zone en verbeterde verkeersveiligheid, krijgt het dorp een aantrekkelijke centrale plek die inwoners samenbrengt. Het plein en de woningen zorgen samen voor een plek waar Esbeek trots op kan zijn.