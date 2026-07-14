Aangepaste openingstijden Laarbeekse Huiskamers

De Laarbeekse Huiskamers hanteren tijdens de zomervakantie aangepaste openingstijden. Tussen 10 juli en 21 augustus zijn de locaties in Beek en Donk, Mariahout en Lieshout beperkt geopend. De huiskamer in Aarle-Rixtel blijft de hele vakantie gesloten.

Gevonden voor jou

Vanwege de zomervakantie zijn de openingstijden van de Laarbeekse Huiskamers aangepast. Dit geldt voor de locaties in Beek en Donk, Mariahout en Lieshout. De huiskamer in Aarle-Rixtel is gedurende deze periode volledig gesloten.

De huiskamer in Beek en Donk, gelegen in het ontmoetingscentrum, is alleen op woensdagen geopend. De openingstijden zijn van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags. Bezoekers kunnen hier terecht op 15, 22 en 29 juli, en op 5, 12 en 19 augustus.

Mariahout en Lieshout

In Mariahout, bij het buurthuis, is de huiskamer open op maandagen van half negen 's ochtends tot half vijf 's middags. De data waarop bezoekers welkom zijn, zijn 13, 20 en 27 juli, en 3, 10 en 17 augustus.

De huiskamer in Lieshout, gevestigd in het dorpshuis, heeft twee vaste openingsdagen per week: dinsdag en donderdag. Op deze dagen is de locatie geopend van twee uur 's middags tot vijf uur 's middags, met uitzondering van 4, 11 en 18 augustus, wanneer de dinsdagopenstelling verlengd is tot elf uur 's avonds.

De aangepaste openingstijden zijn geldig tot en met 21 augustus. Vanaf 22 augustus keren de huiskamers terug naar hun reguliere schema.