Watertuin Aa-dal verbindt natuur en gemeenschap

Watertuin Aa-dal in Middelrode vangt regenwater op en biedt ruimte voor natuur, ondernemerschap en sociale verbinding. Het gebied is onderdeel van een vernieuwd rioolstelsel en herbergt onder meer een kweekvijver voor karpers en koffie- en theehuis Koekkoek.

Gevonden voor jou

In Middelrode is een gescheiden rioolstelsel aangelegd met aparte buizen voor regenwater en vuilwater. Het oude rioolstelsel, meer dan zestig jaar oud, was niet bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals hevige regenval en langdurige droogte. Regenwater wordt nu opgevangen en vastgehouden in Watertuin Aa-dal, een natuurgebied dat sinds 2020 is ontwikkeld.

Watertuin Aa-dal is niet alleen belangrijk voor waterbeheer, maar ook voor flora en fauna. Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een leefomgeving voor verschillende planten en dieren. Bovendien is het een ontmoetingsplek voor de gemeenschap, waar natuur, duurzaamheid en sociale verbinding samenkomen.

Kweekvijver voor karpers

Ondernemer Jesse Feuerriegel heeft in de watertuin een kweekvijver opgezet voor karpers. Hier groeien de vissen op in een natuurlijke omgeving. Vijf jaar geleden werden jonge karpers uitgezet, die inmiddels zijn verhuisd naar een groter meer. Ze kunnen daar doorgroeien tot een gewicht van 35 tot 45 kilo. Intussen is er een nieuwe generatie jonge karpers in de vijver.

Ontmoetingsplek in de natuur

Koffie- en theehuis Koekkoek in Watertuin Aa-dal biedt bezoekers een plek om samen te komen. Het is een startpunt voor wandel- en fietsroutes en draagt bij aan de sociale verbinding in het gebied. De watertuin is een voorbeeld waar natuur en ondernemerschap hand in hand gaan met biodiversiteit en duurzaamheid.