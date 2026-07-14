Plant een geboorteboom in Loon op Zand

Gezinnen uit Tilburg en Loon op Zand kunnen een geboorteboom planten in Landschapspark Pauwels. Dit gebeurt op zaterdag 31 oktober tijdens de Nationale Boomfeestdag.

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Ook dit jaar biedt Landschapspark Pauwels ruimte voor vijftig geboortebomen. Gezinnen met kinderen tot en met vijf jaar kunnen een boom aanvragen en planten als symbool voor een groene toekomst.

De bomen worden geplant op zaterdag 31 oktober 2026, tijdens de Nationale Boomfeestdag. Gezinnen kunnen ervoor kiezen om zelf mee te helpen bij het planten, maar het is ook mogelijk om dit uit handen te geven.

Beperkte beschikbaarheid

De actie is bedoeld voor inwoners van Tilburg en Loon op Zand. Er zijn slechts vijftig plekken beschikbaar, dus snelle aanmelding is belangrijk.

Met een geboorteboom krijgen kinderen een blijvende herinnering in de natuur. Het initiatief draagt bovendien bij aan een groenere omgeving in het Brabantse Landschapspark Pauwels.