Bestwijzer en gemeentehuis sluiten eerder tijdens bouwvak

In Best en omgeving gelden van 27 juli tot en met 14 augustus aangepaste openingstijden. Bestwijzer sluit gedurende deze bouwvakvakantie elke middag om één uur. Het gemeentehuis sluit op drie maandagen eerder dan normaal.

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Tijdens de bouwvakvakantie zijn de openingstijden van Bestwijzer en het gemeentehuis in Best tijdelijk aangepast. De bouwvak loopt van 27 juli tot en met 14 augustus. In deze periode sluit Bestwijzer elke middag om één uur, in plaats van op de gebruikelijke tijden.

Gemeentehuis sluit eerder

Ook het gemeentehuis heeft aangepaste tijden, maar alleen op maandagen in de bouwvak. Op deze drie dagen sluit het gemeentehuis om vijf uur ’s middags, twee uur eerder dan normaal. Dit geldt voor de maandagen 27 juli, 3 augustus en 10 augustus.

Na 14 augustus gelden weer de reguliere openingstijden voor zowel Bestwijzer als het gemeentehuis. Tot die tijd wordt bezoekers geadviseerd rekening te houden met de aangepaste tijden.